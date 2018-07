Dependência, Compulsão e Impulsividade serão os temas abordados no 6º Simpósio Internacional sobre Álcool e Outras Drogas, que será realizado no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, no Rio, de amanhã até sexta-feira. O evento receberá os profissionais que apresentarão os avanços mundiais sobre o tema. Detalhes no tel.(21) 2512-0666.