Aids entre maiores de 50 atinge 15%

A proporção de paulistas com 50 anos ou mais que se infectam com o vírus HIV - 15,06% - é a maior da história. Os dados, da Secretaria de Estado da Saúde, referem-se a 2007. Em 2006, a taxa havia sido de 14,76%; em 2005, 13,58%; e em 2004, 12,62%. No início da epidemia, em 1983, a proporção era de 4%. Houve, entretanto, queda no número absoluto de casos notificados nessa faixa etária, que foi de 737 no ano passado; ante 972 em 2006 e 971 em 2005.