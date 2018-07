Agulhas e massagens contra rugas

Agulhas delicadamente colocadas em pontos de acupuntura do rosto - e dois bastões em formato de peixe, aplicados em uma enérgica massagem facial - foram o suficiente para a médica indiana Radha Thambirajah causar um burburinho de satisfação entre sua platéia no último sábado. A especialista radicada no Reino Unido foi destaque da 3ª edição do Congresso Mundial de Integração em Acupuntura Médica, em São Paulo, onde demonstrou a aplicação da medicina tradicional chinesa contra as rugas. Duas profissionais de saúde que se submeteram aos procedimentos no palco durante o curso exibiram visíveis melhoras de vincos no rosto e do tônus facial, gerando "nossas!" e "Ohs!" dos outros profissionais presentes. O evento teve o objetivo de promover troca de experiências entre médicos acupunturistas e aqueles que praticam a medicina ocidental. Durante workshop lotado, a médica formada na China mostrou como usar sessões de acupuntura contra celulite, no combate à flacidez e até em "lifting" facial - este, demonstrado em sessão de 30 minutos. Também deu exemplo de massagens faciais com o tradicional gua sha, o curioso instrumento em formato de peixe, geralmente feito de jade - recomendaram à Radha que só trouxesse os de plástico ao Brasil. A médica falou ainda sobre como manter resultados, tarefa que ela diz ser toda do paciente. "Rugas podem aparecer em qualquer idade, você pode ter 25 anos e ter muitas rugas, e pode ter 60 e não ter tantas rugas. Esse enrugamento ocorre usualmente quando sua pele é fina e seca, e isso vem de hábitos ruins, não beber água o suficiente, ficar sentado em ambientes com ar-condicionado e extremamente secos, que levam embora toda a água de sua pele, mas os pacientes não sabem isso, querem apenas que as rugas vão embora. Eu educo os pacientes e lhes dou uma lista de coisas que devem evitar e comer, e o paciente passa a ter responsabilidade. A sua beleza está em suas mãos'', disse Radha, que costuma recomendar, por exemplo, que não se coma massas regadas a cremes gordurosos à noite. "No dia seguinte, a face está flácida." No Brasil, onde a acupuntura é reconhecida como especialidade médica, já se faz acupuntura estética, mas principalmente via estimulação elétrica por meio das agulhas, diferentemente das técnicas da indiana. "Na eletroacupuntura também podemos observar resultados imediatos, mas o resultado duradouro vem com o número de sessões", diz Maria Assunta Nakano, do departamento de Acupuntura Estética da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). "Quanto à celulite, não existe melhora somente com a acupuntura. É necessário estímulo elétrico. Observamos melhora em quase todos os casos, variando de 25% a 100% de melhora, sendo menor nas formas mais graves."