Agência cria 0800 para tirar dúvidas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomenda às pessoas que têm problemas com suas próteses que entrem em contato com o médico responsável pelo implante e com o hospital. Além disso, para tirar dúvidas dos pacientes, a agência deixa disponível o telefone 0800-61-1997. De acordo com Marcelo Esner Musafir, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), a responsabilidade de checar a qualidade da prótese é do diretor-médico do hospital. Ele, no entanto, admite que pode haver próteses "maquiadas", com boa aparência, mas de má qualidade. Para quem vai se submeter a um implante, Musafir recomenda consulta à Anvisa sobre a procedência da prótese.