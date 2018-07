Adoção de sobrenome do padrasto é aprovada

Uma semana após a morte do deputado Clodovil Hernandes (PR-SP), o Senado aprovou ontem, por unanimidade, projeto de sua autoria que autoriza os enteados a adotarem o sobrenome do padrasto ou da madrasta. Já aprovado pelos deputados, a proposta passará a vigorar depois de sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O sobrenome do pai ou da mãe não poderá ser retirado. Os enteados devem pedir o registro ao juiz, desde que haja consentimento do padrasto ou madrasta. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto na semana passada. Na reunião anterior, Clodovil, que era filho adotivo, chegou a comparecer à comissão para pedir o apoio dos senadores. Na justificativa, ele afirma que a medida vai beneficiar pessoas que, em um segundo ou terceiro casamento, criam os filhos de companheiros como se fossem os seus. Para o então deputado, nessa situação os filhos, às vezes, estabelecem uma amizade que nem sempre têm com seus pais biológicos. "Assim, é natural que surja o desejo de trazer em seu nome o nome de família do padrasto", disse na ocasião.