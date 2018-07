Admissão em Harvard é tema de palestra

O representante de Harvard Jim Pautz fará hoje em São Paulo uma palestra sobre processo de admissão, sistemas de bolsa, graduação e o dia-a-dia em Harvard. O evento é gratuito e aberto ao público. A palestra será em inglês e sem tradução. O público-alvo são alunos do ensino médio com interesse em fazer a graduação em Harvard e que tenham inglês fluente. A apresentação não contemplará pós-graduação. O evento será às 19 horas no auditório da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Av. Higienópolis, 996, 3.º andar.