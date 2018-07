Adele e Barbra Streisand estariam negociando álbum de duetos

Adele estaria em conversas para fazer um disco só de duetos com a Barbra Streisand. A cantora de 28 anos e a lenda do showbiz teriam se encontrado em Los Angeles e discutido a ideia; os chefes da Columbia Records, com quem ambas têm contrato, acreditam na potência do projeto e no sucesso. De fato, o cenário está sendo comparado com a colaboração bem-sucedida de Lady Gaga e Tony Bennett.

Uma fonte da indústria afirmou: 'Isso poderia facilmente se tornar uma das colaborações mais lucrativas e importantes da história da música moderna. E ambas estão bem dispostas. Apesar da grande diferença de idade e dos gêneros diferentes, as duas disseram que adorariam cantar juntas no estúdio e gravar o CD.'

Cantora e a lenda do showbiz teriam se encontrado em Los Angeles e discutido a ideia Foto: Bang Showbiz

A ideia é que as músicas sejam novas versões das principais canções das duas, talvez com uma ou duas inéditas. Apesar da Adele e Barbra estarem bem ocupadas, elas estão entusiasmadas sobre a ideia e determinadas a dar continuidade ao projeto.

O jornal 'Daily Star Sunday' também ressaltou: "As duas possuem agendas ocupadas mas as logísticas não devem ser um problema, porque é algo que elas se dedicam bastante".