Acquastudio refaz clássicos antiguinhos

Um olhar apressado poderia supor que a Acquastudio tirou sua coleção do baú de alguma mocinha elegante dos anos 60, quando as mangas e o comprimento dos casaquinhos eram na mesma altura, as saias justinhas até os joelhos, numa elegância refinada. O olhar aqui é de longe, já que não havia lugar para a reportagem na sala de desfile e foi preciso assistir no telão da sala de imprensa. Mas deu para ver o dedo de Wilson Ranieri no estilo, nos bem cortados vestidos de lã com pelerine acoplada, nas misturas de cores (enfim, cores!! o vermelho apareceu para quebrar o preto e o cinza), no uso inteligente de bons tecidos, como também dos clássicos risca de giz, espinha de peixe e xadrez. Tem legging de alfaiataria, que fica chique, tem novos abrigos, com calças de punhos na barra, mas que também conseguem andar no limite do bom gosto, e excelente trabalhos de golas, como a careca franzida, bem diferente. Para quem não tem mais 20 aninhos (nem pretende passar o verão exibindo o bumbum em comprimentos mínimos), a coleção é esta.