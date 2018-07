Acompanhando as mudanças

Quando o assunto é a formação profissional, não dá para parar no tempo. Assim, algumas instituições buscam adaptar suas grades curriculares às constantes mudanças ocorridas na sociedade. A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), por exemplo, reformulou e modernizou o currículo dos cursos de Administração de Empresas e de Administração Pública, sem deixar de lado a tradição que caracteriza a instituição. "Somos permanentemente atentos a continuar melhorando", afirma a professora e coordenadora do curso de graduação em Administração da FGV-SP, Marta Farah. Foi criado um modelo de ensino que inclui três ciclos de aprendizagem (formação inicial, desenvolvimento profissional e transição para o mundo do trabalho), que favorecem a interdisciplinaridade e que se aproximam do padrão europeu de ensino. "O professor deve, cada vez mais, ser alguém que estimule no aluno a capacidade de selecionar informações", diz Marta. "E o aluno tem de ser sujeito no processo de aprendizado." Também inspirado em modelos internacionais de ensino, a Universidade Anhembi Morumbi criou a graduação combinada, em que o aluno pode combinar dois bacharelados ou um bacharelado e uma graduação tecnológica seqüencial. Segundo o coordenador da graduação combinada, Marcio da Graça, o objetivo é oferecer uma oportunidade de complemento de estudo e aproveitamento de tempo. Os cursos foram integrados em escolas, como Educação, Negócios e Comunicação, por exemplo, e as disciplinas foram organizadas em blocos de conhecimentos. O aluno escolhe os créditos que irá cursar - cobrados à parte - e monta sua grade. "Os cursos sempre têm partes de disciplinas em comum", explica Graça. A complementação da formação de maneira mais rápida também é mote da graduação executiva da Uninove. Nela, o aluno ingressa num curso de graduação e pode obter uma formação adicional, sem custo, e antes de completar a graduação principal. Se optar pelo curso de Administração, por exemplo, ele poderá cursar Empreendedorismo em 2 anos ou Gestão de Processos, neste caso em 3 anos. "Logo no início do curso o aluno vai saber qual a formação executiva disponível", explica a pró-reitora da unidade Vergueiro da Uninove, Eliana Rodrigues.