Acidente com Alec Baldwin lembra a morte de Brandon Lee; veja casos semelhantes

O ator Alec Baldwin em Manhattan Foto: ANDREW KELLY/REUTERS

O ator Alec Baldwin se envolveu em um incidente no set de gravação do filme Rust. Uma arma cenográfica, que deveria estar descarregada, disparou e atingiu a diretora de fotografia Halyna Hutchins e o diretor do filme, Joel Souza.

Os dois foram levados para o hospital. Souza foi liberado, mas Hutchins, de apenas 42 anos, não resistiu aos ferimentos.

Mas acidentes como este já foram registrados durante o set de outros longas.

Abaixo, relembre outros casos de acidentes durante a gravação de filmes.

'O Corvo'

Brandon Lee nos bastidores de 'O Corvo' Foto: Crowvision

O caso mais lembrado, e que se assemelha ao incidente envolvendo Baldwin, foi durante as gravações do longa-metragem O Corvo. Brandon Lee, o filho do ator Bruce Lee, foi alvejado com um tiro na barriga. A arma cenográfica usada na cena, e disparada pelo ator Michael Massee, devia estar carregada com bala de festim, mas havia duas balas na pistola. Ninguém da produção do filme checou a pistola antes da gravação da fatídica cena.

'Deadpool 2'

Cena de 'Deadpool 2', com Ryan Reynolds Foto: Marvel

Durante uma cena de acrobacias com motos em Deadpool 2, a dublê S.J. Harris perdeu o controle do veículo e foi arremessada violentamente contra a fachada de video de um prédio, na cidade de Vancouver, no Canadá. Sem capacete no momento da queda, a dublê, que foi a primeira negra a se tornar piloto profissional de motociclismo nos Estados Unidos, morreu na hora.

'Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1'

Cena de 'Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1' Foto: Warner Bros.

Durante as gravações de Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1, penúltimo filme da saga do bruxo, David Holmes, dublê de Daniel Radcliffe, foi jogado em uma parede e caiu no chão durante uma cena de voo. Ficou paralisado para sempre. Afastado da profissão, se tornou embaixador do Royal National Orthopaedic, onde foi tratado após o acidente.

'Star Wars: O Despertar da Força'

Harrison Ford em 'Star Wars: O Despertar da Força' Foto: Lucasfilm

O retorno de Harrison Ford ao universo de Star Wars não foi tão prazeroso quanto o ator imaginava. Durante uma cena no set de filmagem da Millenium Falcon, uma porta de metal do cenário se fechou sobre a perna do ator. Ele foi levado imediatamente ao hospital, precisando realizar uma cirurgia para colocar uma placa no tornozelo — precisando, logo em seguida, continuar o trabalho no filme com a perna totalmente imobilizada. Por conta disso, a produtora do filme foi multada em US$ 1,9 milhão.

'Duro de Matar'

Bruce Willis em 'Duro de Matar' Foto: Twentieth Century Fox

Duro de Matar foi o filme que levou Bruce Willis ao estrelato, mas que também o causou um permanente dano auditivo. Durante uma cena de tiroteio, Willis atira com uma arma debaixo de uma mesa. O som da arma saiu mais alto do que o esperado e o astro perdeu permanentemente dois terços da audição do ouvido esquerdo.

'Missão: Impossível 6'

Tom Cruise em 'Missão: Impossível 6' Foto: Paramount Pictures

Até mesmo Tom Cruise, ator conhecido por dispensar dublês para fazer suas próprias cenas de ação, já passou por momentos de tensão no set de filmagem. O astro norte-americano tentou pular, durante as gravações de Missão: Impossível 6, contra o parapeito de um prédio. No entanto, o impacto foi bem mais forte do que o esperado, resultando na fratura do tornozelo de Tom Cruise.

'Django Livre'

Leonardo DiCaprio em 'Django Livre' Foto: Columbia Pictures

Alguns atores, porém, se machucam e continuam a cena como se nada tivesse acontecido. Em Django Livre, filme do diretor Quentin Tarantino, o ator Leonardo DiCaprio bate a mão sobre uma mesa com força. Com isso, um copo que estava na mão do ator se quebra, ferindo o astro. Tarantino e DiCaprio, porém, continuaram as gravações, com toda a intensidade do sangue real e do dor do ator.