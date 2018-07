O crânio petrificado de uma ave com dentes foi encontrado em um deserto no sul do Peru por cientistas do Museu de História Natural do país. Os restos têm 10 milhões de anos, disse o paleontólogo Rodolfo Salas. Segundo ele, o fóssil é de um grupo de aves gigantescas, chamado Pelagornithidae, cujo bico tinha projeções ósseas à maneira de dentes.