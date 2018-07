Achado na China crânio de 100 mil anos

Arqueólogos chineses desenterraram os restos de um crânio humano que pode ter 100 mil anos, o que transforma a descoberta "na mais importante" ocorrida na China desde que foram achados os restos do Homem de Pequim, no começo do século 20. Segundo o diretor da Administração Estatal do Legado Cultural, Shan Jixiang, "o interior do crânio ainda conserva uma membrana fossilizada, que permitirá aos cientistas estudar o sistema nervoso dos antepassados do Paleolítico".