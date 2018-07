Achado fóssil de dinossauro com indícios de plumas

Cientistas chineses e americanos descobriram no nordeste da China o fóssil de um dinossauro do grupo dos ornitópodes (herbívoros) - bípede, com dentes afiados e com uma longa cauda -, com sinais de algo semelhante a plumas, o que modificaria a teoria sobre a origem da plumagem nesses animais pré-históricos. A descoberta, relatada na revista científica britânica Nature, ocorreu no condado de Jianchang, na província de Liaoning, e o fóssil parece ser do período Cretáceo inferior (entre 144 e 99 milhões de anos atrás). Até agora, especialistas acreditavam que os pássaros atuais, que são descendentes emplumados de dinossauros, vieram dos terópodes, carnívoros bípedes do grupo dos saurísquios que viveram do Triássico superior ao Cretáceo superior (entre 228 e 65 milhões de anos atrás). A criatura encontrada na China é apenas um parente distante dos terópodes. Os dinossauros não demoraram a se dividir em dois grupos, há mais de 235 milhões de anos. Com a descoberta, os cientistas supõem que ambos os grupos teriam herdado plumas primitivas de ancestrais comuns, antes ou durante a separação - ou seja, o surgimento dos primeiros dinossauros. Entretanto, outros especialistas consideram tal teoria precipitada, já que não se conhecem fósseis dos primeiros dinossauros. O fóssil descoberto por Hai-Lu You, da Academia Chinesa de Ciências Geológicas, e Lawrence Witmer, da Universidade de Ohio e batizado como Tianyulong confuciusi - em homenagem ao filósofo chinês Confúcio -, tem em várias partes de seu corpo estruturas filamentosas externas que se assemelham a plumas. Essas estruturas, que não apresentam sinais de ramificações, têm o mesmo tamanho e estão agrupadas em três zonas, além de mais uma quarta, na cauda, onde são mais longas, atingindo até 6 centímetros. O animal não seria um exemplar adulto da espécie.