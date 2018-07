Achado diamante de 4 bilhões de anos

Um diamante com mais de 4 bilhões de anos - quase tão velho quando a própria Terra - foi descoberto na Austrália, dando aos cientistas pistas essenciais sobre os primórdios do planeta. A pedra foi encontrada no interior de cristais de zircônio, no oeste australiano. As pequenas gemas são os mais antigos fragmentos da crosta terrestre já identificados e sugerem que o resfriamento do planeta foi mais rápido do que o imaginado.