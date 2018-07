Achadas peças de 2 mil anos no interior

Pesquisadores descobriram sete sítios arqueológicos de dois povos indígenas que viveram entre 1 mil e 2 mil anos atrás na zona rural de Olímpia, interior de São Paulo. Mais de 3 mil peças das tribos tupi-guarani e uru foram resgatadas após 40 dias de escavações em áreas que serão usadas por uma usina para expansão da lavoura de cana-de-açúcar. Entre as peças encontradas predominam fragmentos de potes de barro e ferramentas de pedra lascada e especialmente lâminas de machado em pedra polida. Outra importante peça resgatada, que merece destaque, segundo a arqueóloga Camila Azevedo Moraes, uma das coordenadoras do estudo, são as tembetás, uma espécie de piercing que os índios usavam no queixo, encontradas inteiras. "Raramente alguém consegue resgatá-las nesse estado de conservação", explicou. O material vai agora para limpeza e depois deverá ser catalogado. Amostras serão enviadas para datação com carbono 14 nos Estados Unidos. Posteriormente, as peças serão enviadas para a coleção do Museu Voluntários da Pátria, em Araraquara. Antes, os pesquisadores deverão fazer um levantamento histórico e cultural para apurar as características da vida desses índios. Segundo o arqueólogo Paulo Zanettini, outro responsável pelo trabalho, a descoberta vai ajudar a reconstituir o patrimônio histórico-cultural do interior do Estado de São Paulo, onde muitos sítios indígenas ainda estão por ser explorados. De acordo com Zanettini, se as áreas desses sítios fossem exploradas por mais cinco ou seis safras de plantação de cana, dificilmente seria possível resgatar os objetos.