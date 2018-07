Uma equipe de arqueólogos libaneses e do Museu Britânico de Londres descobriu no Líbano o ritual funerário dos cananeus graças a escavações realizadas em um sítio próximo à cidade de Sidon, no sul do país. Os arqueólogos encontraram 92 tumbas datadas de 2.000 a.C. Guerreiros eram sepultados com suas lanças, facas e setas.