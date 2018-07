Acadêmicos do Baixo Augusta aquece para o carnaval com roda de samba neste domingo

Bloco promove roda de samba na Consolação Foto: José Patrício/Estadão

Faltam mais de três meses para o carnaval, mas já podemos dizer que tem gente muito ansiosa por aí. É o caso da turma do tradicional bloco paulistano Acadêmicos do Baixo Augusta, que se reúne numa roda de samba neste domingo, 6, com entrada gratuita. Tá liberado levar confetes e serpentinas para se juntar à festa, que acontece no número 1559 da Rua da Consolação, em frente ao Cemitério, das 15h às 20h.

Leia também: Oficina e peça levam crianças a refletir sobre a cultura indígena

O evento vai reunir a banda do bloco, que no próximo ano desfila pela Rua da Consolação com o tema "Primeiramente, a cidade é nossa", e alguns artistas, como o cantor Wilson Simoninha. A organização do evento promete espaço coberto, em caso de chuva.

Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta desfila desde 2009 Foto: Facebook/Reprodução

Serviço

Roda de Samba do Acadêmicos do Baixo Augusta

Domingo, 6, a partir das 15h

Rua da Consolação, 1559, São Paulo

Entrada gratuita