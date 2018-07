Abra a embalagem

Almôndegas com purê Tempo de preparo: 45 minutos Rendimento: 2 porções Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Ingredientes 1 xícara (chá) de mistura pronta para purê 1/2 caixa de almôndegas (10 unidades) 1/2 lata de molho de tomate 50 g de queijo parmesão ralado Preparo 1. Faça o purê, conforme as instruções da embalagem. Espalhe-o num refratário untado com manteiga e, com a ajuda de uma colher, faça pequenas cavidades, preenchendo-as com as almôndegas congeladas. 2. Cubra com uma camada de molho de tomate e, por cima, espalhe o queijo ralado. 3. Leve ao forno médio, previamente aquecido, por cerca de 20 minutos. Sirva em seguida Torta de atum Tempo de preparo: 45 minutos Rendimento: 2 porções Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Ingredientes 1 cenoura grande 1 cebola média 2 ovos 1/4 de xícara (chá) de óleo 1 colher (sopa) de cheiro-verde picado 1/2 colher (café) de sal 1 lata pequena de atum ralado, em óleo comestível (80 g) 1/2 pacote de aveia em flocos finos (125 g) 1 colher (sobremesa) de fermento em pó manteiga para untar Preparo 1. Descasque a cenoura, rale-a no ralo grosso e coloque numa tigela. Pique a cebola em pedacinhos pequenos e misture à cenoura. Adicione os ovos, o óleo, o cheio-verde e o sal, e misture bem. 2. Num prato fundo, despeje o conteúdo da lata de atum e desfaça os pedaços maiores com um garfo. Junte à mistura da tigela. 3. Adicione a aveia e o fermento aos poucos, misturando bem. 4. Despeje esta massa numa fôrma com buraco no meio, previamente untada. Asse em forno moderado, por cerca de 30 minutos. Espere amornar, retire da fôrma e sirva. Quibe na coalhada Tempo de preparo: 45 minutos Rendimento: 4 porções Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Ingredientes 1 xícara (chá) de arroz 4 xícaras (chá) de água sal a gosto 1 litro de coalhada 1 embalagem de miniquibes 4 dentes de alho fritos no Azeite 1 colher (chá) de hortelã seca Preparo 1. Lave o arroz, escorra e coloque na panela de pressão junto com a água e sal a gosto. 2. Leve ao fogo forte e, assim que começar a sair o vapor, passe para o fraco, e cozinhe por 10 minutos. Desligue a chama e espere esfriar, com a panela tampada. 3. Depois de frio, coloque no liquidificador, junte a coalhada e bata bem. 4. Despeje numa panela e leve ao fogo, mexendo sempre. Assim que ferver, coloque os quibes congelados e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, por cerca de 20 minutos, até que os quibes estejam cozidos. 5. Na hora de servir, regue com o alho e polvilhe a hortelã seca