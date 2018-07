Aberta inscrição para vestibular das Fatecs

Começam no dia 6 de outubro as inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs). Candidatos devem preencher a ficha no site www.vestibularfatec.com.br. É necessário pagar R$ 70 em dinheiro. O boleto é impresso pela internet e pode ser pago em qualquer banco. Estudantes da rede pública têm desconto de 10% e negros, de 3%. Este ano são oferecidas 7.715 vagas em 45 cursos, com início em 2009. Todos são gratuitos. Mais informações: (0XX11) 3471-4103 ou 0800-596-9696.