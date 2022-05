A$AP Rocky lança o single 'D.M.B' e clipe com participação de Rihanna

O rapper A$AP Rocky lançou o single 'D.M.B' acompanhado de um clipe que tem a participação de Rihanna. Foto: Cam Hicks

O rapper A$AP Rocky lançou nesta quinta-feira, 5, o single D.M.B, acompanhado de um clipe que conta com a participação de sua namorada, a cantora Rihanna.

O vídeo faz referência às clássicas histórias de amor e também às prisões do artista, que aparece deixando o local repetidas vezes, sempre com a namorada o recebendo do lado de fora. Durante o clipe, os dois chegam a se casar.

A música foi produzida por Lord Flacko, Skepta, Shlohmo, Hector Delgado e Kelvin Krash com produção extra de D33J. Rocky foi o escritor, diretor e produtor executivo do vídeo, que foi gravado em Nova Iorque no último verão, antes de Rihanna engravidar do primeiro filho do casal.

No Instagram, o cantor agradeceu: "Orgulhoso em anunciar a estreia de D.M.B. Obrigado a todos os envolvidos que ajudaram e um obrigado especial à minha mulher pela motivação e participação".

Confira o clipe: