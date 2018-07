Para quem acredita que o inferno são os outros (Sartre: "l?enfer, c''est les autres") a solidão pode parecer um paraíso, mas a verdade é que nenhum ser vivo é realmente solitário. Mesmo os mais solitários dos seres existem em ambientes de alta biodiversidade e, sob esse ponto de vista, estão longe da solidão absoluta. A novidade é que foi descoberto um ser que vive absolutamente sozinho. Nenhum outro ser é capaz de sobreviver onde ele vive. É o primeiro ecossistema conhecido constituído por uma única espécie. Um grupo de cientistas coletou 5.600 litros de água de uma fenda a mais de 2.800 metros de profundidade na mina de ouro de Mponeng, África do Sul. Nessa profundidade, a temperatura da água é de 60°C e não existe oxigênio ou luz. Todo o DNA presente nos seres coletados foi seqüenciado e, surpreendentemente, pertencia ao genoma de uma única espécie de bactéria. O mesmo experimento, se realizado com a água de um lago, origina milhares de genomas distintos. A seqüência completa do genoma da bactéria foi determinada e sua análise forneceu pistas sobre como ela sobrevive. A D. audaxviator é capaz de sintetizar todas as moléculas de que necessita, pois não existem outros seres dos quais ela pode se alimentar . Ela não possui mecanismos de defesa contra vírus ou bactérias, já que são desnecessários. E, por viverem num ambiente sem luz ou oxigênio, usam moléculas de água partidas pela radioatividade do urânio presente na mina para obter os íons para reduzir o enxofre e obter energia. A quantidade de nutrientes nessas amostras de água é tão baixa que as bactérias demoram entre 100 e 1.000 anos para se dividir uma única vez . É estranho imaginar a vida em ambiente tão estável e isolado, sem ameaça de outros seres, em condições em que é possível levar cem anos para se dividir sem o risco de apodrecer ou ser atacado. A bactéria D. audaxviator e seu modo de vida são um bom motivo para refletir sobre quão estranha é a verdadeira solidão biológica. *Biólogo + fernando@reinach.com Informações: Environmental genomics reveals a single-species ecosystem deep within earth. Science, vol. 322