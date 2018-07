A vacina para HPV funciona de que forma? Ela é só preventiva?

A vacina contra o HPV, que foi testada em mais de 25 mil voluntários, previne contra os quatro principais tipos do vírus: 6, 11, 16 e 18. A eficácia é de praticamente 100% e a intenção é prevenir quem nunca teve contato com o vírus. A vacina contém partículas sintéticas que simulam o HPV e, desta forma, provocam uma resposta imunológica no organismo. Não há risco de a vacina produzir verrugas genitais nem câncer nas vacinadas, porque não contém o HPV vivo. O resultado é uma grande vitória porque essa é a primeira vacina contra o câncer. Ela interrompe o processo de evolução do vírus, não é exatamente a cura, mas um bloqueio. Esta coluna é uma parceria do Jornal da Tarde com o Hospital Albert Einstein (Av. Albert Einstein, 627/701, Morumbi. Tel.: 3747-1233) Envie suas dúvidas para Av. Eng. Caetano Álvares, 55, Limão, cep. 02598-900