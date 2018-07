A turma que rala na SPFW

Durante a São Paulo Fashion Week, cerca de 75 mil pessoas visitam o prédio da Bienal São Paulo e badalam nos desfiles e nos lounges espalhados por lá. Para qualquer bom observador, fica fácil notar que grande parte dessa turma vai para o evento completamente produzida, vestindo as melhores roupas e caprichando na maquiagem. É um verdadeiro desfile de moda fora das passarelas que, às vezes, chama mais a atenção do que as próprias criações dos estilistas. São seis dias de muito glamour, celebridades e flashes. No entanto, tem muita gente desconhecida que rala de verdade para fazer o evento funcionar. Trajando o bom e velho jeans, camiseta básica e tênis, essa trupe - de mais de 3 mil profissionais - não brinca em serviço. ?Para quem trabalha na SPFW, não tem essa história de vida mansa. Ralamos para arrumar as coisas e, fora isso, ganhamos muito pouco. Mas o que vale é a experiência?, conta a monitora Fabiola Rodrigues, de 19 anos. Responsáveis por organizar as salas, as monitoras, na maioria dos casos, são estudantes de moda e estão lá para aprender como é a rotina de um evento do tamanho da SPFW. No cargo pela terceira vez consecutiva, Fabiola revela que sua rotina não é nada fácil. ?Chegamos bem cedo e a sala está completamente vazia, tudo desorganizado. Temos de arrumar tudo, colocar etiquetas em todas as cadeiras, alinhá-las, distribuir folhetos e orientar os convidados.? Beatriz Cressori, de 18 anos, também estudante de moda, sempre assistia aos desfiles como qualquer outro convidado, com lugar marcado e hora certa para chegar e sair do evento. Mas resolveu arregaçar as mangas e procurar uma vaga de monitora. Depois de aceita, percebeu que o serviço não era tão simples assim. ?É tudo muito corrido e sempre dá algum pepino. Mesmo assim, faria outras vezes?, avisa. Porém, chegar cedo no serviço não é exclusividade das monitoras. Enquanto as modelos estão descansando nos hotéis, o técnico de som Cleber Port, de 31 anos, já está de pé há muito tempo. Ele é responsável por toda a parafernália de som das salas de desfile. ?A rotina é quase sempre a mesma: testo todas as caixas de som, checo os equipamentos, faço o ensaio e deixo tudo preparado para a hora da apresentação.? Geralmente, as grifes convidam DJs renomados para desenvolverem trilhas exclusivas para os desfiles. Em alguns casos, as exigências desses profissionais deixam o técnico de som de cabelo em pé. ?Teve um DJ que resolveu fazer uma apresentação ao vivo, ao invés de trazê-la pronta num CD. O resultado foi catastrófico. A música não parava de pular. Mesmo assim, muita gente da platéia nem percebeu, mas o DJ ficou frustrado?, lembra. Como o corre-corre nos bastidores é grande, o profissional lembra que, numa outra apresentação, a trilha ficou pronta em cima da hora e o DJ não teve tempo de ouvi-la com antecedência. ?De repente, no meio do desfile, o som parou e as meninas tiveram de desfilar sem música. Foi bem constrangedor?, revela o técnico de som. Quem também está acostumada a passar por constrangimentos é a assessora de imprensa Renata Ambrósio, de 28 anos. Trabalhando há mais de seis anos na SPFW, já passou por algumas situações desagradáveis durante a sua jornada de trabalho. ?Quando as pessoas pedem convites, costumo falar com jeitinho que não dá. Mas o que mais me irrita é a arrogância e a falta de educação das pessoas?, confessa. Munida de celulares, rádios e muita gente falando ao mesmo tempo, tem de cuidar da porta do camarim das modelos, dos convidados, dos clientes, das celebridades e da imprensa, tudo ao mesmo tempo. ?Como e durmo pouco durante a temporada, mas gosto do que faço. Caso contrário, não estaria aqui há tantos anos?, garante Renata. Enquanto a assessora cuida do lado de fora do camarim, a camareira Marilda Coraine, de 58 anos, trabalha na parte interna da sala. Aposentada e ex-secretária, acredita que passar tantas horas em função das modelos é um trabalho recompensador para o bolso e para a alma. ?É um bico delicioso. É bom ver coisa bonita, é maravilhoso para os olhos?, confessa Marilda. Em alguns desfiles, a camareira tem de cuidar de até cinco modelos de uma só vez. Entre uma troca e outra, dá tempo de dar uma espiadinha nas meninas que fazem sucesso e sempre estão na mídia. ?Admiro muito essas garotas. Sempre as acompanho na televisão e, quando estão na minha frente, é bem divertido. São bem mais bonitas ao vivo, principalmente a Gisele Bündchen, que, além de linda, é muito simpática.? Equipe de peso Provavelmente, uma das maiores equipes que trabalham na SPFW é a dos seguranças. Fábio Sales, de 33 anos, é responsável por mais de 300 homens que garantem a proteção dos convidados durante toda a semana do evento. Dono da empresa de segurança, acredita que o alvoroço maior é quando há celebridade nas salas de desfile. ?Seis dias é pauleira. São muitos visitantes e milhares de profissionais trabalhando na SPFW. Não consigo dormir e sempre perco uns três quilos?, diz Fábio, que, depois desta declaração, com certeza, deixará centenas de modelos morrendo de inveja. O Dono da Porta Hostess da São Paulo Fashion Week revela os micos dos ´bicões´ que tentam entrar no evento No mesmo momento em que tudo acontece do lado de dentro da Bienal São Paulo, há um burburinho de dezenas de pessoas na parte externa do prédio tentando entrar no evento. Todo mundo quer dar aquele famoso ?jeitinho brasileiro? e tentar assistir aos desfiles da temporada. No entanto, Elton Bergamo, de 30 anos, que trabalha como hostess na porta da SPFW, tenta barrar os mais eufóricos que não conseguiram convites. ?Estou acostumado a levar carteirada o dia inteiro. No mundo fashion, todo mundo é alguém. Come atum e arrota caviar. A pessoa não tem convite, pega dois ônibus para chegar e se acha no direito de entrar falando que é filho de alguém importante?, revela. Pela terceira vez consecutiva, Elton cuida da porta do evento, mas já é profissional de carteirinha da SPFW. ?Já trabalhei como garçom, modelo e agora, pela terceira vez, como hostess. É um serviço puxado. Tem dia em que fico em pé por mais de dez horas?, revela. Mesmo assim, o profissional acha divertida a sua função. ?É cada história que ouço que dá vontade de rir na cara da pessoa?, conta Elton. Especialmente para a Revista JT, o hostess contou quais são os pedidos mais freqüentes entre os ´bicões´ da SPFW. 1.Vou pegar meu convite lá dentro. 2. Tenho um irmão que vai desfilar. 3. Posso entrar e só dar uma olhadinha rápida? 4. Minha filha tem síndrome do pânico e preciso entrar de qualquer jeito. 5. Trabalho na Prefeitura e tenho direito de assistir aos desfiles. 6. Posso só pegar a revista da SPFW e ir embora? 7. Estou tão apertado para ir ao banheiro. Posso ir rapidinho? 8. Sou a mãe do estilista e perdi o meu convite.