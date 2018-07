A sua cor para o ano-novo

Na véspera do ano-novo, provavelmente, muita gente ainda não escolheu o look para pular as sete ondinhas ou festejar em casa com os amigos e familiares. Mas não se afobe! Há ainda um tempinho para sair à caça de peças que combinem com o seu estilo e, claro, tenham um significado positivo para entrar com o pé direito em 2007. De acordo com a estilista Mariana Belucio, o poder que as cores têm para estimular a força vital e harmonizar os estados emocionais já está sendo observando pelos profissionais de moda, rompendo tradições na criação das roupas para as festas de final de ano, desbancando o branco como protagonista. ?O importante é que a freqüência vibratória possa atuar em cada pessoa para equilibrar o corpo físico, mental e espiritual, exatamente como é proposto pela cromoterapia?, ensina a profissional. Ao que tudo indica, o mais complicado é decidir qual cor usar durante a virada. Para Luiz Renato Roble, diretor de criação da Datamaker Designers, de Curitiba, hoje em dia, até mesmo aqueles tons fortes e psicodélicos dos anos 60 e 70 estão de volta. ?Na época, consideradas extremamente futuristas, hoje elas estão mais do que em voga?, comenta Roble. Por ser réveillon, é possível apostar em peças mais ousadas e descoladas. Mas tenha bom senso para não exagerar na dose. Invista em acessórios bacanas, mas que não atrapalhem os seus movimentos, principalmente se for passar na praia. Com a cartela de cores nas mãos, Mariana elegeu algumas das mais adequadas para o evento. Baseada no desejo que as pessoas têm nessa época - que é estar com tons que transmitam o bem pessoal e para o próximo -, o dourado foi escolhido para quem precisa estimular a intuição ou que deseja atrair dinheiro. Por ser uma cor quente e chamativa, o ideal é não abusar nos acessórios. O amarelo e o laranja são cores que também exigem esse tipo de cuidado. O rosa é um tom associado ao coração e, por isso, deve ser usado por quem busca a felicidade. ?Essa cor incentiva o amor, o carinho e a ternura?, garante a estilista. Até mesmo a cor violeta, a mais fria e menos densa de todas, saiu do arco-íris imaginado pela profissional, por estar ligada à inspiração espiritual e à transformação. O azul claro também pode ser uma boa opção para terminar bem o ano e começar melhor ainda 2007. ?Essa cor é indicada para quem é ligado à própria moda e compreende as mensagens não verbais e ouve com a intuição. A energia do azul facilita a auto-expressão e tranqüiliza?, explica Mariana. No entanto, vale ressaltar que o branco não precisa ser descartado nessas ocasiões, pois continua sendo a cor associada aos momentos de paz, limpeza e purificação. Por isso, é possível usá-lo com peças de outras cores ou até criar um look mais despojado, usando, por exemplo, um jeans. ?As cores, fortes ou suaves, quando acompanhadas do branco, ganham em luminosidade e vibração?, finaliza Roble.