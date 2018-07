A sua chance de brilhar

O disputadíssimo mercado de modelos começa hoje a recrutar as suas futuras tops, com a abertura das inscrições do Pernambucanas Faces, concurso promovido há três anos pela rede de lojas de departamentos em parceria com a Ford Models. A vencedora da categoria juvenil feminino - voltada a meninas de 14 a 17 anos - garante um lugar na final do Supermodel Brazil, seletiva nacional do Supermodel of the World, realizado há 22 anos pela Ford e considerado um dos maiores concursos de beldades do planeta. Já os vencedores das outras três categorias - juvenil masculino (14 a 17 anos), adulto feminino (18 a 25) e adulto masculino (18 a 25) - assinam um contrato de um ano com a agência e ganham um book. No ano passado, quem faturou o primeiro lugar do Pernambucanas Faces foi a paranaense Bruna Velho, de 14 anos, sexta colocada na final do Supermodel Brazil - que teve como vencedora a gaúcha Vanessa Cruz, de 16. O concurso da Ford Models já revelou tops como Luciana Curtis, Mariana Weickert, Liliane Ferrarezi e Adriana Lima. Para participar do Pernambucanas Faces, os interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível nas 248 lojas da rede ou no site, entregando-a nos pontos de arrecadação com uma foto de corpo inteiro e outra de rosto, até 19 de maio. Todas as fichas serão encaminhadas para a Ford Models, que fará a triagem dos candidatos que disputarão a segunda etapa da seleção. Ela deve acontecer entre junho e julho.