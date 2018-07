A ressurreição do espartilho

As 12 costelas do corpo humano não estão ali à toa. Protegem os pulmões, o fígado, toda a parte cardíaca e o baço. Saindo da coluna vertebral elas envolvem o tórax juntando-se ao esterno. E, justamente os dois últimos pares, são as costelas flutuantes, as únicas que chegam à frente. Mas, acredite: tem gente tirando a costela só para afinar a cintura. ?Eu sou reticente à idéia de retirar a costela. É uma cirurgia agressiva para uma finalidade estética, não se justifica?, avalia o cirurgião plástico Gustavo Tilman, para quem uma lipoescultura realizada com habilidade é capaz de modelar o corpo com eficácia, equilibrando o jogo de volumes entre quadril, cintura e busto. As obcecadas com as formas do corpo também acabam de ressuscitar os torturantes espartilhos. Trata-se de um movimento que começou há dois anos chamado tigh lacing, que propõe que o uso prolongado do espartilho altera o lugar das costelas flutuantes, afinando a cintura gradativamente. Com barbatanas de aço, o espartilho do tigh lacing é bem diferente de uma cinta modeladora. São vendidos pela Internet, onde há até grupos que trocam experiências sobre como passar o maior tempo possível com o espartilho. Os médicos advertem: o ?tratamento? pode ter seqüelas, como dificuldade de digestão, varizes, hemorróidas, atrofias musculares da região lombar e abdominal. Vai encarar?