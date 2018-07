A religião escrita na obra das catedrais

As catedrais construídas nos séculos 12 e 13 na Europa eram feitas como expressão da religiosidade cristã. Foram as obras mais complexas do mundo. Era por meio delas que as pessoas da época "liam e interpretavam" essa religiosidade. Joseph Ratzinger, o atual papa Bento XVI, o maior teólogo da Igreja Católica, em recente livro afirmou: "Assim, o Antigo Testamento representa as atitudes fundamentais da existência, não de um modo conceitual abstrato, mas na linguagem imagética do corpo." E, mais adiante, ele diz: "A linguagem imagética do corpo oferece-nos assim uma compreensão mais profunda dos sentimentos de Deus a respeito do homem do que seria capaz qualquer linguagem conceitual" (imagético é o que encerra a imagem ou revela imaginação, segundo o Dicionário Aurélio). Sem pretender navegar pelos caminhos da teologia, é fortemente instrutivo visitar catedrais em busca dessa linguagem. Todas elas homenageiam Nossa Senhora, mãe de Jesus, nascido em 25 de dezembro. Em Notre Dame, o templo do Espírito Santo, sua imagem comparece já nos pórticos. Na catedral de Reims, por exemplo, sobre o pórtico principal, o grupo escultórico representa a coroação da Virgem no céu. A seguir, exemplos da religiosidade cristã retratados na arquitetura das construções. * Benedito Lima de Toledo é professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, membro da Academia Paulista de Letras e membro honorário do Comité Internacional d?Histoire de l?Art PÓRTICO REAL DA CATEDRAL DE CHARTRES Cristo abençoando, envolto pelas figuras-símbolo dos evangelistas, no tímpano do pórtico real da Catedral de Chartres (1145-55). Cristo surge envolto por uma mandorla (a palavra deriva de amêndoa, do francês amande), símbolo da transcendência, da vitória sobre a morte. Os evangelistas podem ser identificados - o touro alado representa São Lucas, o leão alado, São Marcos, o anjo, São Mateus e a águia, São João. MARIA ADORMECE E É CONDUZIDA AOS CÉUS (Nôtre Dame de Paris, Portal da Virgem) Ao pé da cruz, "Jesus vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem Jesus amava (o próprio evangelista), disse a sua mãe: ?Mulher, eis teu Filho!?. Depois disse ao discípulo: ?Eis a tua Mãe!? (João 19,25). A partir desta hora, o discípulo a recebeu em sua casa até o dia em que a Virgem adormeceu e, levada por dois anjos, subiu aos céus, onde foi coroada por seu filho. Para esta passagem o francês reserva uma expressão exclusiva e afetuosa, como esclarece o Dicionário Robert: "Dormition: le dernier sommeil de la Vièrge, au cours duquel eut lieu son assomption." PREFIGURAÇÃO "Representação daquilo que não existe, mas que há de existir, ou se receia que exista." No Portal do Julgamento, na Catedral de Paris, figura Abraão prestes a sacrificar Isaac, seu único filho. Trata-se da prefiguração de Cristo. Seu próprio pai ofereceu seu filho único ao sacrifício redentor. O juízo final é representado em dois frisos. Em um deles, os justos são chamados à ressurreição, ao toque da trombeta do anjo. Os túmulos se abrem e deles emergem os bem-aventurados ainda aturdidos. No outro friso, um anjo segura uma balança enquanto os demônios arrastam os condenados acorrentados para sua desgraça eterna. É a prefiguração do destino de bons e maus. ADÃO E EVA, A TENTAÇÃO E A EXPULSÃO No livro de Gênesis temos a história da criação do homem, a qual pode ser sumarizada em alguns episódios. O senhor Deus cria a Adão moldando-o em argila e soprando sobre ele o espírito. Recomenda que não coma do fruto da árvore proibida. Posteriormente: 1 - Envia um profundo sono a Adão e, extraindo dele uma de suas costelas, cria Eva. 2 - Eva cede à tentação da serpente, "o mais astuto dos animais"; come o fruto da árvore proibida e convence Adão a fazê-lo. 3 - O casal se dá conta que está nu e um anjo os expulsa do paraíso. Esses episódios são magnificamente sintetizados em um único capitel - Adão adormecido e a criação de Eva; a serpente enrolada na árvore do bem e do mal observa Eva comendo o fruto proibido e oferecendo-o a Adão; e, a seguir, o casal constata que está nu e é expulso do Paraíso pelos anjos. O INTERIOR DO TEMPLO - O ESPAÇO SAGRADO "É, pois, crível que Deus habite verdadeiramente sobre a terra? Porque se o céu e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei" (Reis 8,27). Possuído de grande emoção, Salomão ergue esta súplica ao Senhor. A catedral é a casa do Senhor. Ao ingressar nesse espaço, fica-se tomado pela idéia de ascensão. Os arcos ogivais buscam os tramos estruturais nas alturas. Leves, evocam sabedoria de quem os erigiu e impõem disciplina à luz que percola pelos vitrais. As amplas rosáceas irradiando luz trazem à mente o cântico do irmão Sol de São Francisco: "Louvado sejas, Senhor, com todas as criaturas especialmente meu senhor irmão Sol por meio do qual nos dá o dia, a luz. Ele é belo, irradiando um grande esplendor de ti o Altíssimo, ele nos oferece o símbolo." APRESENTAÇÃO NO TEMPLO "Quando se completaram os oito dias para a purificação deles, segundo a Lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor" (Lucas 2-23). Nesse grupo vemos, da esquerda para a direita, São José (sorrindo), Nossa Senhora segurando o menino, Simeão, o sacerdote, e Ana, a profetisa. Sorriso como o de São José, comparece em outras figuras na Catedral de Reims, conhecida como "a catedral do sorriso". AS DUAS MÃES SE ENCONTRAM "Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel." Dessa forma, São Lucas (1.39) descreve o encontro das duas primas. Isabel exulta e exclama "Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre." A saudação de Isabel foi incorporada à oração mais conhecida do catolicismo, a Ave Maria. ARQUITETURA OGIVAL, CONHECIDA COMO GÓTICA O nascimento da estrutura ogival ocorreu na Igreja Abacial de Saint Denis no século 12, na abside construída pelo abade Suger. Solução estrutural inédita, a ogiva permitiu a abolição dos muros contínuos e surgimentos de amplos vitrais. É responsável pelo desenvolvimento de uma nova forma de propagação da mensagem do cristianismo. O tramo gótico sustentado nas alturas por elevadas colunas foi uma das maiores criações do espírito humano. O material empregado, a pedra, trabalha somente a compressão e, por via de conseqüência, não ocorrem vigas para vencer vãos e não são usados aglomerantes. As rosáceas surgem com igual audácia. Na Catedral de Reims, o diâmetro da rosácea maior atinge 12 metros e meio. OS ARQUITETOS - O CANTEIRO DE OBRAS O legendário rei Offa e seu arquiteto dirigem um canteiro de obras. O arquiteto segura seus instrumentos de trabalho - compasso e esquadro. Sobre o muro, um pedreiro confere o nível, enquanto outros movimentam uma máquina de elevar material. Os demais dedicam-se ao aparelhamento de blocos de pedra, os quais serão assentados com juntas a prumo em fiadas de mesma altura. É o opus isodomum, segundo classificação de Vitrúvio - livro segundo. Os arquitetos (magister operis) responsáveis pela Catedral de Reims (séc. 13) foram: Jean D?Orbais, Jean Le Loup, Gaucher de Reims e Bernard de Soissons.