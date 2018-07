A propaganda política ataca outra vez

A revista publicada desde o ano passado pela Assembléia Legislativa do Rio traz em seu último número reportagem sobre a chegada do noroeste fluminense à idade da pedra rachada. Essa notícia não é tão curiosa quanto o fato de que os deputados estaduais já têm até revista. O que a torna irresistível é o título: Futuro Lapidado. Trata-se de uma história otimista da ruína ambiental de 13 municípios que, tendo devorado tudo o que era possível tirar de seus territórios, roem atualmente a ossada mineral. Tudo aquilo foi região cafeeira até meio século atrás. Quando o solo se esgotou, o gado rústico subiu as encostas apto a ruminar tufos de capim seco em pastos calvos. Enfim, nem o boi agüentou. Mas, a essa altura, o futuro estava à vista de todos. Bastava correr os olhos pelos morros nus para ver os recursos naturais faiscando no chão tostado. E era pedra limpa, pronta para o corte. Elas hoje empregam 6 mil pessoas, rendem R$ 75 milhões por ano e sustentam 300 pedreiras. Como declarou o ex-lavrador José Mauro à revista, "pedra é muito melhor". Seu único inconveniente é a informalidade. Dois terços dos trabalhadores que ela emprega nunca viram a cor de uma carteira assinada. Raros usam botas e outros equipamentos de segurança. Ou, pelo menos, "têm o primeiro grau completo". E, produto de uma imprevidência apocalíptica, a indústria da pedra nasceu poluente e relaxada. Quando o Ministério Público resolveu legalizá-la, 30 empresas locais não tiveram salvação. Sem contar que "havia um grande número operando na clandestinidade". Outras 155 assinaram termos de ajustamento de conduta para continuar funcionando. E com isso seus pequenos empresários, que nisso pelo menos se comportam como os grandes, ganharam o direito de se queixar que seu "grande gargalo é o licenciamento ambiental, que demora a sair". Mas nada disso valeria a leitura da revista, se a reportagem não viesse escoltada pelo editorial do deputado Jorge Picciani, em pessoa. Como presidente da Assembléia, ele apresenta a história como atestado da "recuperação econômica dos municípios fluminenses, por obra e graça do Legistativo, e um exemplo de solução encontrada para os problemas ambientais causados pelo desenvolvimento do setor". Fala de cátedra. Legítimo representante da autocomplacência brasileira, Picciani também é pecuarista. Tem fazendas no Rio e em Mato Grosso. Há cinco anos, a Polícia Federal o apanhou em flagrante de trabalho escravo, para fazer desmatamentos ilegais. Por sorte, um dos contratados tinha só 17 anos, e a irregularidade extra valeu-lhe a prerrogativa de responder ao processo sob segredo de Justiça, porque o caso envolvia um adolescente. Ele andava esquecido. Agora a revista, por tabela, destampou-o. Mostrou, sem querer, que a política brasileira não precisa de denúncias. Seus artefatos de propaganda dão de sobra para alertar a opinião pública. * É jornalista e editor do site O Eco (www.oeco.com.br)