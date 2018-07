A partir de amanhã, Grupo Estado adotará nova ortografia

A partir de amanhã o Grupo Estado vai adotar o Acordo Ortográfico aprovado em 1990 pelos oito países de língua portuguesa. Apesar de o decreto assinado em setembro deste ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva estabelecer um cronograma com tolerância de quatro anos para aplicação das normas, O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde, Agência Estado e os portais na internet adotarão as mudanças já no seu primeiro dia de vigência. Outros dois grandes jornais do País, Folha de S.Paulo e O Globo, e seus respectivos portais, também usarão as novas normas a partir de amanhã. Aprovado pela ABL e pela Academia de Ciências de Lisboa, o Acordo Ortográfico foi assinado por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe em 1990 e depois recebeu a adesão do Timor Leste e de Macau (região administrativa especial da China que também fala o português). O objetivo dos governos foi simplificar e uniformizar as grafias da língua portuguesa, ampliando a cooperação comercial e social entre os países. No caso do Brasil, essa será a terceira modificação oficial no idioma. O País já passou por duas grandes reformas da língua portuguesa: em 1931 e em 1971. O acordo ressuscita o uso de três letras que haviam sido riscadas do alfabeto - k, w, y - e acaba com o trema, além de simplificar o emprego do hífen, até agora um dos desafios para uma escrita correta. Entre as mudanças, desaparece o acento circunflexo nas terceiras pessoas do plural do presente do indicativo ou do subjuntivo dos verbos crer, dar, ler e ver: creem, deem, leem e veem. O hífen não será usado quando a palavra terminar em vogal e a segunda começar com vogal diferente. TRANSIÇÃO Respeitando o período de transição do decreto, o prazo de tolerância para aplicação das normas vai até dezembro de 2012. Assim, as regras antigas, até agora em vigor, serão aceitas nesse período em vestibulares, provas escolares, exames e concursos públicos. A maioria dos 103 milhões de livros didáticos distribuídos pelo Ministério da Educação para o ensino fundamental (1º a 5º ano) e médio (6º ao 9º ano) não deverá trazer as novas regras ortográficas, que começam a vigorar a partir de amanhã. As editoras não são obrigadas pelo decreto a adotar as novas regras em 2009 e têm até 2010 para fazer as adaptações. O mesmo ocorre com as escolas, que se preparam para fazer a transição com os alunos. Mas não são apenas os livros didáticos que vão ignorar as novas regras ortográficas por enquanto. O governo federal e o Legislativo não se prepararam ainda para cumprir o acordo. Assessores da Casa Civil afirmaram que não há nenhuma determinação para que os documentos oficiais comecem a ser expedidos com a nova grafia a partir de amanhã. O Supremo Tribunal Federal (STF) está mais adiantado e os profissionais que fazem a revisão dos votos dos 11 ministros se preparam para seguir o acordo ortográfico desde o início de sua vigência. Nos últimos dois meses, o STF distribuiu informalmente entre seus funcionários um guia com a nova ortografia.