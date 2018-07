A ordem é garimpar

1. Artesanais, para guardar miudezas, caixinhas com santos feitas pela artesã Miriam Santos, da Divino Universo. As pequenas (9 cm x 12 cm) custam R$ 24,00 e as médias (9 cm x 15 cm), R$ 27,00. Aos domingos ficam à venda na feira do shopping Center 3, R. Augusta, 1611, tel.: 9339-1710 Veja também: Orçamento moderado Com uma notinha de cem 2. Para degustar, doces sugestões, como os minibolos de castanhas e doce de leite da Amor aos Pedaços, por R$ 23,00 cada, SAC 5502-8103. Os biscoitinhos amanteigados, que também podem decorar a árvore de Natal, são feitos por Monika Galloni, do In Città Magazzino Gastronomico, e custam R$ 27,00 (caixa com 300 g). R. Doutor Melo Alves, 651, Jardins, tel.: 3063-5707 3. Um toque de humor na moda íntima masculina: cueca amarela da Janimar, com detalhe de fitinhas do Senhor do Bonfim, por R$ 30,00 cada, na loja Bonito & Cia, R. Afonso Celso, 602, Vila Mariana, tel.: 5083-6000 4. No rol das lembrancinhas charmosas, kit manicure com estampa de oncinha, por R$ 19,00, da loja Paraíso, Shopping Leste Aricanduva, Av. Aricanduva, 5.555, tel.: 2722-3882 5. Indispensáveis no dia-a-dia, camisas sociais da Colombo, por R$ 29,95 cada. Av. Paulista, 664, tel.: 3253-3334 6. Elaborado com essências naturais, o Kit Natura Ekos Banhos do Brasil vem com quatro sabonetes em barra nas fragrâncias andiroba, pitanga, maracujá e cupuaçu, por R$ 29,00, SAC 0800-115566. À esquerda, sabonete líquido para o corpo Soft Green, de chá verde. Da Herbalife, custa R$ 24,00, SAC 0800-7743722 7. As rasteirinhas continuam em alta, como o modelo azul, por R$ 29,90, da C&A, Shopping Iguatemi, tel.: 2131-0004. Da Spotshoes, o chinelinho creme custa R$ 30,00, R. Ramos Batista, 361, Vila Olímpia, tel.: 3846-5850 8. Um clássico da moda, as confortáveis Havaianas não podem faltar nas férias. Este modelo camuflado custa R$ 22,90. SAC 0800-7070566 9. Bermuda de sarja bege, por R$ 29,90; camiseta azul com estampa preta, por R$ 17,90, e cinto cáqui, R$ 25,90. Tudo da Riachuelo, Shopping Ibirapuera, tel.: 2122-4500 10. A Boneca Xixi Nenem Tagarela vem com acessórios e fala cinco frases, por R$ 28,90, da loja Armarinhos Fernando, SAC 2818-8000 11. Da Dragonetti, tábuas para cozinha decoradas, por R$ 13,50 a grande, e R$ 7,80 a menor, na Av. Santo Amaro, 898, tel.: 3846-8782. Porta-copos de vidro coloridos, por R$ 16,00 cada, da Verde Vaso, R.Harmonia, 150, loja 5, Vila Madalena, tel.: 3034-5996 12. As bijus fazem vista e não pesam no bolso, como estes colares da designer Célia Almeida, por R$ 30,00 cada. À venda na loja Laranja Rosa Produtos Naturais, R. José Félix de Oliveira, 1189, Lj 3, Galeria Bali, Granja Viana, tel.: 4702-1115 13. Sob medida para acompanhar peixes, vinho Riesling Cono Sur Bicicleta, chileno, por R$ 23,80, da importadora Wine Premium, tel.: 3040-3434 14. Shortinho estampado e camiseta roxa, por R$ 29,90 cada peça. Pulseiras por R$ 13,90, a preta, e R$ 15,90, a cinza. Tudo da Renner, tel.: 2165-2800 15. Os meninos vão adorar as sugestões da Candide, como o carrinho da coleção Speed Racer, por R$ 29,99; o kit de relógio e mini-rádio B-Fun, por R$ 19,99, e o mini-game Mario?s Cement Factory, com o personagem Mario Bros, por R$ 29,99. SAC 0800-557400