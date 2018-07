Depois de um longo período de descanso, a Naturete está de volta. E, como não poderia deixar de ser, vim dar umas dicas de descanso e relaxamento para quem tem horror ao simples tilintar do pandeiro e sai correndo na primeira lantejoula à vista, mesmo que seja pela televisão. A primeira opção de relax é em Campinas. O Shishindo Mandala Spa Zen oferece o Day Spa. Com duração de duas horas e meia, a terapia conta com massagem no corpo, no rosto e um tratamento curioso, a frutoterapia ? à base do consumo de frutos, brotos e legumes. Se você é da turma que acha que folia é na avenida e que descanso, só depois da Quarta-Feira de Cinzas, a Clínica de Estética Saint Martin oferece tratamentos à base de argila, gesso e algas para tranqüilizar até o mais agitado dos foliões. Além disso, também há terapias alternativas como reiki, reflexologia e acupuntura. Para informações do Day Spa (R$ 335), ligue no (19) 3738-8074. Já o telefone da Saint Martin é (11) 5052-9270