A moda se rendeu ao calçadão?

Uma ‘popozuda’ vestida com microcomprimentos e maxidecotes desfila exibindo o seu melhor rebolado, exalando sensualidade, deixando filas de marmanjos boquiabertos... Bebel, poderosa, no calçadão de Copacabana? Não, Gisele Bündchen, absurdamente sexy, no Fashion Rio. É difícil acreditar que o estilo da prostituta mais querida do País tenha invadido as passarelas do segundo maior evento de moda brasileiro. Mas foi quase impossível não associar alguns looks exibidos pela top durante o desfile da grife catarinense Colcci, na última terça, na Marina da Glória, Rio, aos modelitos usados pela atriz Camila Pitanga na novela ´Paraíso Tropical´. La Bündchen fez apenas três aparições e em só uma delas não provocou arrepios de indignação entre os mais recatados. O que o macacão amarelo estampado escondeu o minivestido de lurex, todo brilhoso, tratou de escancarar: as belas pernas da top pareciam andar sozinhas na passarela. O terceiro look ostentado pela loira não perdeu em ousadia. A calça, coladíssima, não caía por milagre, tão baixo era o cós. E só um microtop completava o conjunto. Escândalo!