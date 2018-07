Sai de cena a máscara da tragédia. Desde os gregos, sobrevivera até hoje, como ícone, aquele rosto triste, sempre ao lado do outro, sorridente, ilustrando as faces da vida, tragédia e comédia. Tristeza e alegria, já que a vida nunca poupou ninguém nem de uma nem de outra. Assim, penduradas juntas, simbolizavam uma existência minimamente equilibrada. Mas a tristeza está saindo de cena pressionada pela felicidade obrigatória, o que não deixa de ser um tanto cômico. Como produtos que se alternam nas vitrines, está se propondo aos consumidores de múltiplas vidas destinos sem sobressaltos, um mundo só de sorrisos, de objetos reluzentes e símbolos de sucesso. A cada um seu conto de fadas, em que ninguém encontra nem madrasta nem lobo mau, um mundo plano e unidimensional. Ser ou estar triste neste mundo cool e leve passa quase por burrice, fracasso ou, quem sabe, mau gosto. Faz parte da elegância sorrir mesmo que seja com o sorriso esculpido e esquecido no rosto por um cirurgião sem talento. Luto, doenças e perdas submergem na agitação cotidiana, entre emails e celulares, reuniões e workshops, tudo tão rápido, tão urgente que é quase prova de incompetência, tendo perdido alguém querido não conseguir se concentrar ou ter os olhos vermelhos por sofrer ou ver sofrer. Observe-se um aeroporto, onde todos com pressa de voar, investem, desabalados, os corredores, celular no ouvido e a cabeça já no ponto de chegada, gente que não vê nada nem ninguém. Alguém ouve o choro que vem de dentro, de alguma zona de sombra, aquela em que habitam os amores perdidos, a saudade da infância, os sonhos mortos de frustração, os medos do futuro, as ansiedades da véspera? Uma gente sem tempo, no duplo sentido, sem tempo para conviver consigo mesmo e que vive fora do tempo. Não sei, nessas pessoas, em que escuridão se esconde a carne viva da existência nem sei o quanto custa a cada um o seu faz de conta. Sei, com certeza, que não é bom para a saúde mental de ninguém. Também nos corredores dos hospitais surpreendo o olhar aflito dos que não poderiam estar ali, à cabeceira de um familiar ou amigo, já que os relatórios não podem esperar, os contratos exigem respeito, as ações sobem e descem e o dinheiro escorre despercebido. A morte passeia nos corredores também despercebida e cada um fingindo que não vê, que não a conhece, tocando a vida como se nada tivesse acontecido, como se não conhecesse palavras como acidente ou infarto. De vez em quando, em um banco do jardim, alguém que soluça atrás de um lenço chama atenção e dele desvia-se o olhar, talvez por respeito, mas com certeza por não saber o que fazer com aquela imagem que irrompe no cenário asséptico como um fantasma de outro época. Os hospitais tentam cada vez mais se parecer com hotéis de luxo, enganando os trouxas de que a morte não mora ali, atrás de cada porta. Duas amigas marcam encontro no restaurante de um hospital onde, segundo elas, come-se muito bem. Há países em que os cadáveres são maquiados para que lhes sejam devolvidas as cores da vida. Desdramatizar a vida é o projeto da sociedade hiper-moderna que, incapaz de produzir felicidade real, produz uma ideologia da felicidade ou, pelo menos, a recusa persistente da admissão do sofrimento. Triste história, vão combate. Nenhuma tecnologia de última geração, nenhuma performance da bolsa de valores conseguiu até agora a proeza de nos poupar do sofrimento. O que pode a ideologia é tentar proibir a sua expressão. Ao contrário dos gregos e suas mascaras da tragédia e da comédia, representações de sentimentos universalmente aceitos e reconhecíveis. O esforço de recalcar o sofrimento, o elogio frívolo do feel good, acrescenta a ele uma dimensão patética que vem se substituir à dignidade com que, em outros tempos, se enfrentava os dissabores. Suspeito que há uma carga imensa de dores escondidas contrabandeadas nas fronteiras dos escritórios, dos diferentes palcos onde se encena o teatro da vida. Aonde elas irão? Em quais fúrias e ódios se transformarão? * Rosiska Darcy de Oliveira é escritora, email: rosiska.darcy@uol.com.br