A maquiagem certa para o inverno

Depois de tantos desfiles do Fashion Rio e da SPFW, com tantas belezas e conceitos distintos, o que prevaleceu mesmo foi o equilíbrio. Mas o que é isso? É dar foco no que se tem de mais belo. O mais importante é realçar o que se tem de melhor. Se você tem um olho que merece destaque, então não tem o que pensar, invista nos olhos e abuse do rímel. Isso vale também para quem tem uma boca carnuda e bem desenhada. O mais importante é manter o equilíbrio. Hoje, existem vários produtos no mercado que traduzem bem esse desejo de não parecer maquiada, como a base universal da Chanel, que apesar de ser muito fina, tem uma boa cobertura. O blush deve ser próximo do tom da pele para evitar um blush marcado como foi usado nos anos 80. Apenas uma leve pincelada nas bochechas, para dar um ar saudável. A boca tem maior destaque, pois os tons mais escuros no inverno sempre funcionam devido a pouca claridade que o inverno proporciona. Nos desfiles de Lino Villaventura, André Lima, Iódice, Neon e Wilson Ranieri, os tons mais usados foram: cereja, vermelho fechado ou vinho. Já os outros estilistas optaram em dar mais destaque para os olhos e mantiveram a boca semi-apagada, com o tom nude (tom de pele ou rosa pele). Agora, é só optar no tom que ficará melhor para o seu rosto.