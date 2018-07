A internet salva

Cansou da mesmice das lojas de acessórios? Tente a internet. A arquiteta Karina Moreira Pinto (7633 4064), criadora da marca Mamba (www.mambaatelier.com.br), usa o mercado virtual para vender as carteiras, nécessaires e porta-cartões que confecciona, à mão, com estamparia caprichada, escolhida a dedo. A nova linha acabou de sair e traz uma forte referência oriental, com flores e carpas em algodão japonês. Os preços vão de R$ 25 a R$ 35. A grife online também oferece bolsas e almofadas, de variados tecidos. ?O negócio começou há um ano e meio e as peças já vão para o Brasil inteiro?, conta a arquiteta. "Meus objetos de trabalho diminuíram gradativamente: deixei os prédios, fui para os móveis e agora faço acessórios", brinca. Na Capital, Karina tem um ponto de venda ?físico?, a loja HR (R. Capote Valente, 747, Pinheiros). A artista ainda vai expor suas criações no Bazar Eu Faço Moda, no dia 8 de outubro, no Clube Piratininga (Al. Barros, 376, Higienópolis).