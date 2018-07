A geopolítica da gripe suína

A gripe mata no inverno, mas foi na primavera que a gripe suína surgiu no México. Entre abril e junho, ela se espalhou rapidamente pelos EUA, Europa e Japão. Para espanto dos epidemiologistas, os casos de gripe suína continuam aumentando, mesmo com a chegada do verão nos EUA e na Europa. O pouco que aprendemos sobre o comportamento dessa gripe é resultado de observações feitas durante a primavera e o verão em países ricos. Não só desconhecemos o comportamento do vírus no inverno como desconhecemos seus efeitos sobre a população de países pobres. A grande maioria dos afetados até agora reside em países desenvolvidos, cuja população dispõe de hospitais bem equipados e amplos estoques de antivirais. Nesse ambiente, a primeira onda de infecção foi relativamente branda. Excluindo o fato de o vírus atacar jovens adultos e continuar atuando durante o verão, o vírus não causou grandes estragos. Mesmo a taxa de morbidade (fração dos infectados que morrem) é provavelmente muito menor que o 0,4% calculado a partir dos dados informados para a Organização Mundial da Saúde (OMS). Isso porque o número de infectados é sempre subestimado, enquanto o número de mortos é mais confiável. Nos EUA, onde o número de mortos é de 140, o número de infectados reportado à OMS é de 28 mil, mas o governo estima que mais de 1 milhão de pessoas já contraíram a gripe. Nas últimas semanas, diversos epidemiologistas têm declarado que será importante observar o comportamento da gripe suína nos países do Hemisfério Sul. Em bom português, o que desejam saber é o estrago que esse novo vírus pode fazer quando ataca populações pobres, que vivem em favelas e têm a saúde debilitada pela subnutrição e por outras doenças. Como a epidemia vai se desenvolver em países com hospitais mal equipados e sem estoques significativos de drogas antivirais? No Hemisfério Sul, o vírus começou a se espalhar de maneira exponencial exatamente no início do inverno. E será aqui, no sul do planeta, onde se concentra grande parte do terceiro mundo, que nos próximos meses observaremos como o H1N1 se comporta durante o inverno. O pouco que sabemos sobre os efeitos do vírus sobre populações pobres foi publicado nesta semana. É a descrição do progresso da doença nos pacientes com H1N1 que foram internados em um hospital para pacientes sem seguro-saúde na Cidade do México. A amostra é pequena e só resta esperar que ela não seja representativa do que vai ocorrer nas favelas do Hemisfério Sul. Os pacientes foram internados três dias após o surgimento dos sintomas, grande parte teve de ser colocada em ventiladores mecânicos e 39% morreram, em média, nove dias após a internação. Enquanto dura o inverno e esse inevitável experimento epidemiológico se desenrola no Hemisfério Sul, no Hemisfério Norte as empresas produtoras de vacina correm contra o tempo para desenvolver um imunizante contra o H1N1 e produzir um número suficiente de doses que permita vacinar parte da população já em outubro. Se essa corrida for bem sucedida, a população do Hemisfério Norte enfrentará seu primeiro inverno de H1N1 já vacinada. Praticamente toda a produção futura de vacina já está comprada antecipadamente e menos de 10% do total das doses produzidas vai ser doada para a OMS. Se um deus maligno fosse o responsável pela criação do H1N1, ele seguramente teria escolhido a primavera e o Hemisfério Norte para soltar o vírus entre os homens. *Biólogo - fernando@reinach.com Mais informações: Pneumonia and Respiratory Failure from Swine-Origin influenza A(H1N1) in Mexico. N.Engl.J.Med. 10.1056/NEJMoa0904252, 2009