'A Era do Gelo: Histórias do Scrat' estreia no Disney+ com seis episódios

Em 'A Era do Gelo: Histórias do Scrat', o esquilo mais amado da franquia se divide na missão de ser pai do Nenê Scrat e na busca pelas amadas nozes. Foto: Disney+/Blue Sky Studios

Nesta quarta-feira, 13, A Era do Gelo: Histórias do Scrat chegou ao Disney+. A série tem seis curto episódios estrelados por Scrat, o esquilo dente-de-sabre que vive as aventuras nos filmes da franquia, mas que agora convive com as dificuldades de ser pai do adorável e travesso Nenê Scrat. Os dois lutam pela posse da preciosíssima Noz.

Com Chris Wedge (Scrat) e Kari Wahlgren (Nenê Scrat) no elenco de voz, o seriado é produzido por Anthony Nisi, com Robert L. Bair e Andrew Millstein como produtores executivos.

Para entrar no clima da série, listamos alguns motivos que explicam o amor por Scrat. Confira abaixo:

O amor pelas nozes

Durante todos os filmes de A Era do Gelo, Scrat fica em busca da sua amada noz. Na série, ele segue com esse objetivo, pois vive na montanha com temperaturas negativas, ou seja, não tem muitas opções de alimentos.

Por isso, o esquilo cria um grande amor pelas nozes e faz de tudo para conseguir alcançá-las.

Sempre envolvido em confusão

Sempre envolvido em confusão, Scrat precisa passar por obstáculos para chegar no seu grande objetivo: as nozes. Foto: Disney+/Blue Sky Studios

Mesmo amando muito as nozes, a busca por elas acaba sempre em confusão. Scrat entra em algumas emboscadas, seja pelos fatores climáticos, outros animais ou até coisas do universo. O querido esquilinho sempre precisa ultrapassar alguns obstáculos para chegar ao seu grande objetivo.

Scrat e sua onda de azar

Quem persiste não desiste, mas Scrat não é uma pessoa muito sortuda. Parece que tudo vai dar certo, mas de repente as coisas acontecem e ele acaba perdendo o precioso fruto.

Em determinado momento, uma enorme montanha se parte ao meio e engole a tão sonhada noz que Scrat buscava. Em outra ocasião, um cardume de piranhas ataca o esquilo e joga para longe tudo que ele conquistou, além de outros fatos inusitados de azar que acontecem ao longo da série.

Os seis episódios do seriado A Era do Gelo: Histórias do Scrat já estão disponíveis no Disney+. Os filmes da franquia A Era do Gelo também estão na plataforma de streaming.