Com 665 cópias em circulação, A Era do Gelo 3 fez a maior abertura de uma animação no País. De sexta a domingo, foram 1.231.447 espectadores. Como estreou no dia 1º, de quarta a domingo foram 1.995.643 pessoas, um recorde que permite prever que o longa de Carlos Saldanha baterá Se Eu Fosse Você 2, de Daniel Filho.