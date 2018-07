A dura vida dos modelos

Se as modelos estão magras, se bebem ou fumam; quantos desfiles fazem por temporada ou quem estão namorando, a turma da moda sempre quer saber. Mas e eles? Os modelos também fazem desfiles, estão em campanhas de marcas famosas, mas quase nunca estão em pauta. Tanto que a modelo da vez, Bruna Tenório, 17 anos, terminará a SPFW com 26 desfiles no currículo, enquanto Eduardo Braun, 22 anos, o modelo masculino que mais esteve nas passarelas, apareceu apenas oito vezes. Tudo bem que o número de desfiles de moda feminina são superiores aos de moda masculina, mas enquanto uma menina pode ganhar até R$ 10 mil por desfile, um garoto, que não esteja no começo da carreira, pode faturar no máximo R$ 1,5 mil por apresentação. Essa diferença não passa batida pelos profissionais. ?Quando entrei para o mercado, sabia que ganharia bem menos do que as modelos. É a mesma coisa que uma mulher que quer ser jogadora de futebol. Ela sabe que nunca ganhará o mesmo que o Ronaldo?, diz Braun. Para Flavio Suhre, 21 anos, o problema é a falta de mercado. ?Não tem muitos eventos masculinos?, comenta. Mas então, o que fazer quando a vida de modelo ainda não dá para pagar as contas, como é o que acontece na maioria dos casos? Pedro Cavalca, 19 anos, está na terceira SPFW e nem por isso deixou a faculdade de lado. Ele está no 3º ano da faculdade de comércio exterior e aproveita as viagens proporcionadas pela vida de modelo para aprender outras línguas, importante na profissão acadêmica. ?Preferia trabalhar somente como modelo, mas como não dá, vou aproveitando as duas vocações. Uma acaba complementando a outra?, anima-se. E não param por aí as conciliações de trabalho. Até um defensor da pátria você pode encontrar nos backstages masculinos. É o caso de Suhre que, além de modelo, é tenente do exército em Porto Alegre. ?Tem um pouco de preconceito, os caras brincam comigo, principalmente com relação àquela história de anorexia, falam que estou muito magro?, conta o modelo, que, além disso, está no 2º ano da faculdade de educação física. No entanto, existe algo em comum entre as três atividades de Suhre: a busca por um corpo perfeito. Embora não seja o mesmo padrão de beleza feminino, que preza pela magreza, o cuidado com a aparência está em primeiro plano para os modelos. ?Quando era mais novo, não me preocupava com a aparência e com minha alimentação. Hoje já sei o que faz bem para minha pele e para meu corpo?, lembra Fabio Delai, 25 anos. ?Para o modelo, o ideal é ser magro, mas com os músculos marcados?, explica Cavalca. Ao que tudo indica, mesmo se a profissão de modelo não vingar, esses meninos já têm um plano B, sem precisar apelar para uma vaga num Big Brother da vida.