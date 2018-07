A defesa de Gay Talese pela verdade cristalina

A dolorosa luta pela verdade - aos 77 anos, o escritor e jornalista americano Gay Talese mantém intacta sua defesa pelo texto honesto, fiel aos fatos, ainda que isso infelizmente também provoque a dor. Foi o que ele sustentou ontem à noite, durante a 7ª Festa Literária Internacional de Paraty, no encontro em que ele teve de controlar a própria emoção. "Quero sempre ser íntegro em meus textos", garantiu ele ao narrar detalhes de seu próximo projeto: detalhar o matrimônio que mantém há 50 anos com a agente literária Nan. O livro, previsto para 2011, poderá ser polêmico, a julgar as insinuações já publicadas pela imprensa americana, que dão conta de cenas de adultério de ambos os lados. "Eu espero que ela não escreva a sua versão", afirmou Talese, arrancando gargalhadas do público que lotou a Tenda dos Autores. "Da minha parte, garanto que serei carinhoso, delicado e honesto." A expectativa justifica-se: em 1980, ao publicar A Mulher do Próximo (Companhia das Letras), Talese pretendia confrontar o puritanismo da sociedade americana. Para isso, conviveu intimamente com a rotina de garotas que trabalham nuas em casas de massagem, chegando a gerenciar um estabelecimento. Ciente de que a proximidade é o melhor caminho para se descobrir a verdade das pessoas, Talese protagonizou eventos que, explorados pela imprensa, chegaram a humilhar sua mulher. "Sei que a humilhei, mas não foi intencional. O livro, que foi tachado de indecente, também provocou problemas na escola das minhas filhas. Mas, da mesma maneira que não omiti o nome das pessoas que frequentaram aquela casa, também não pude ignorar o meu." Para o livro que vai detalhar seu casamento, Talese contou dispor de um vasto material: vários armários repletos de cartas e outros documentos que marcaram seu relacionamento com Nan nesses 50 anos. "Até mesmo as cartas em que ela me criticava estão lá. Para não perder detalhes de cada momento, descrevi em cada carta o contexto em que aquilo se passou." Ainda colaborador do jornal The New York Times, Talese contou que um de seus aprendizados jornalísticos foi perambular, quando pequeno, pela loja de roupas dos pais. "Lá, ouvi muitas histórias de minha mãe com outras mulheres, o que me permitiu descobrir o verdadeiro valor do depoimento de pessoas que não são famosas." Isso alimentou sua curiosidade pelas margens da história, ou seja, quando cobria uma luta de boxe, interessava-se mais pelo homem que tocava o gongo ou pela mãe de um dos lutadores, que enxugava as lágrimas, sentada nas últimas fileiras. "Desde que comecei, jamais pretendi escrever sobre personalidades - são as pessoas que estão ao redor que realmente me interessam, que contam histórias verdadeiras."