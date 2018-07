A dança das tendências

Vale tudo. Influências vêm do popular e do luxuoso

Pessoas, comportamentos, dinâmica familiar e até questões de gênero, nada mais é fixo ou preso a rótulos. As palavras de ordem da sociedade pós-moderna são movimento, transitoriedade e flexibilidade. O bom e velho target, ou seja, o público-alvo a ser atendido segundo perfis pessoais, padrões sociais, renda e escolaridade, deixa de ser parâmetro líquido e certo para marcas, empresas e varejo, pois um determinado grupo pode apresentar perfis distintos de consumidores.

Na dança das mudanças, alguns mitos caem por terra. Se antes as tendências vinham de fora, hoje o Brasil lança moda. E os movimentos que partiam da classe A para baixo podem muito bem ser de baixo para cima. "É o fim do target. Não dá para pensar que as pessoas estão agrupadas, esperando ser atingidas", observa a semioticista Clotilde Perez. Há 12 anos, ela atua como consultora da Ipsos, multinacional francesa de pesquisas, que tem clientes como Natura, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Alpargatas, TV Globo, Brastemp.

Segundo Clotilde, as variantes comportamentais valem ouro para o planejamento estratégico de marcas, e dá algumas pistas. "Hoje, os homens são grandes consumidores de produtos de beleza, mercado antes restrito às mulheres. As pessoas de baixa renda compram cada vez mais produtos feitos para a classes A, B, e as das classes mais altas não dispensam o funk da periferia nas festas".

Entender o que as pessoas desejam e fazer parte do seu dia a dia é a grande sacada de marketing das marcas, nem que para isso seja preciso investir em segmentos opostos, observa a consultora. "Recentemente um estudo encomendado pela Coca-Cola indicou que as mulheres são as maiores consumidoras de refrigerantes diet, e a marca, em parceria com a Nails Inc, lançou os esmaltes Diet Coke.

A novidade, em teste, está disponível apenas em Londres." A moda parece que pegou. Se os homens adoram cerveja, por que não lançar um gloss para elas com o sabor da bebida? O beer gloss foi lançado pela marca de cervejas Heineken, no Valentine’s Day deste ano, nos EUA, estreitando os laços com os públicos masculino e feminino.

Desde 2004, a Ipsos disponibiliza para seus clientes uma ampla pesquisa qualitativa - Observatório de Tendências Brasil, que capta as diretrizes de consumo nas principais capitais do mundo, identifica e analisa movimentos e fenômenos observados. Esses subsídios norteiam as empresas em todas as etapas que envolvem o planejamento estratégico de suas marcas e produtos.

Como base da metodologia, explica a consultora, são ouvidos homens e mulheres de 18 a 24 anos (universitários) e quatro outros grupos também mistos, das classes AB, nas faixas de 25 a 35 anos e de 35 a 45. A pesquisa de campo cobre desde o varejo popular, como a rua 25 de Março e a região do Saara, no Rio de Janeiro, ao comércio de luxo, como o bairro Jardins e o shopping Cidade Jardim. Também estão presentes em eventos lançadores de tendências, como a Casa Cor, São Paulo Fashion Week, Campus Party (evento de inovação tecnológica) e exposições de arte contemporânea . "Ainda é feito um monitoramento da mídia impressa no Brasil e no mundo, uma análise do potencial comunicativo das redes sociais e entrevistas com especialistas das áreas de tecnologia, gênero, medicina, cultura, comunicação e meio ambiente.

Mudanças à vista. Este ano, entre as tendências apresentadas, uma delas em especial, intitulada Venus Fever, chama a atenção, por sinalizar novidades na questão do gênero. A pesquisa aponta mudanças nos papéis masculino e feminino, e nas relações familiares. A discussão sobre os modelos a serem seguidos fica no âmbito privado, ou seja, cada um se acerta com seus pares de acordo com suas conveniências. "A mulher pode ser profissional, dona de casa, com ou sem filhos. As famílias, por sua vez, ora reproduzem o modelo tradicional, ora reúnem filhos de outros casamentos ou são compostas por casais homossexuais. Discutir as opções deixa de ser relevante", fala a consultora.

Ainda, de acordo com o estudo, o mundo contemporâneo é mais feminino e não faz sentido discutir quem é mais eficiente ou a quem cabe desempenhar este ou aquele papel. As divisões cedem espaço para as composições e parcerias:

- Se antes havia uma tensão pelo fato de as mulheres tentarem dar conta de tudo, casa, trabalho e filhos, atualmente elas estão mais bem resolvidas quanto à conciliação de papéis, sem carregarem a culpa de não serem perfeitas em tudo. É a falência da supermulher. Ela pode ser uma executiva de dia e uma mãe carinhosa e afetuosa com os filhos e marido. O homem se deu a liberdade de ser mais sensível, parceiro e vulnerável. Assume a vaidade e divide a criação dos filhos, de forma participativa. A guarda compartilhada hoje é comum. Em casa, a tendência das cozinhas americanas, sem divisões, faz com que ambos compartilhem o espaço. O casal se completa, se ajuda, cresce junto.

A consultora destaca também a força dos blogs como disseminadores de moda e comportamento. Os blogueiros são os trendsetters (vanguarda de comportamento) da vez. Estão sempre antenados com a moda, design, arte, movimentos musicais e passam o dia conectados. "Um grupo que vem chamando atenção desde o ano passado são os "menines", jovens cujas manifestações estéticas rompem com as convenções sexuais. Na Espanha, os rapazes se apropriam da moda feminina e as garotas, o inverso, sem que o gênero seja o mais importante", conclui.