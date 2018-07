A beleza do que é natural

Complemento ideal para todas as ocasiões, as flores também estão em alta entre os enfeites de Natal, graças aos arranjos exclusivos. É um recurso decorativo mais do que bem-vindo, sobretudo para quem busca alternativas ao tradicional pinheirinho com bolas, mas que ainda assim faz questão de incluir a casa no clima da festa: do romântico ao estilizado, existem opções para todos os gostos e bolsos. »Veja aqui uma galeria de fotos com os arranjos selecionados pelo Casa& Com visual clean, a sugestão da Flor em Vaso, com hastes de renanteras distribuídas em quatro tubos de vidro marca presença - boa sugestão para imprimir modernidade ao centro de mesa ou acolher os convidados no hall de entrada. Se a idéia for investir em vasos, Casa Flor e Roberto Riscala propõem modelos que misturam diversos tipos de folhagem, em formatos definidos. Por fim, em tonalidades que vão do róseo ao escarlate, as rosas lideram a preferência dos floristas, com arranjos em diferentes suportes: de caixas de vidro sobrepostas (Ateliê de Flores) a vasos de madeira revestidos com partituras musicais (Flores on Line). Sempre na medida certa para acompanhar a ceia em clima de cumplicidade e beleza.