'A arte volta a nos dar orgulho do verde e amarelo', diz Luciano Huck sobre Anitta

Luciano Huck homenageou Anitta nas redes sociais após cantora se apresentar no Coachella 2022. Foto: Amy Harris/AP e Marcos Rosa/Globo

A apresentação histórica de Anitta no Coachella continua a repercutir entre os fãs e artistas de diversas áreas. Dessa vez, Luciano Huck foi o responsável por homenagear a cantora em uma publicação compartilhada nas redes sociais no domingo, 17.

"O Brasil tem uma nova embaixadora. Em um momento onde o país perdeu a capacidade de liderar qualquer movimento global, a arte volta - através de Anitta - a nos dar orgulho do verde e amarelo", começou o apresentador, se referindo a um dos looks usados pela brasileira no festival de música, com as cores da bandeira do Brasil.

Huck comentou ainda que o País tem a maior biodiversidade e o povo mais caloroso do planeta e exaltou a artista por mostrar o melhor do Brasil ao mundo todo.

"Agora tem Anitta para rodar o mundo e mostrar nossa melhor versão. Que sim, pode rebolar o quanto e onde quiser, com um rebolado cheio de talento e opinião", finalizou o comandante do Domingão com Huck, que compartilhou um trecho da brasileira cantando Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.