A água contra o estresse

Quem precisa relaxar - e, de quebra, queimar calorias - ganhou mais uma opção na Cidade. A academia Ecofit, em Pinheiros, acaba de inaugurar as aulas de hidro yoga, que é a prática dos milenares exercícios indianos na piscina. A modalidade chegou há pouco tempo no Brasil e, de acordo com Rogério Bruzzese, coordenador dos esportes aquáticos da Ecofit, utiliza os mesmos princípios da yoga tradicional. ?A técnica mistura um pouco de cada tipo (hatha, power, iyengar, ashtanga vinnyasa)?, explica Bruzzese. Ainda segundo o coordenador, os exercícios trabalham respiração, postura, alongamento e concentração, tendo como objetivo principal o relaxamento profundo. ?A intenção é projetar a consciência, a harmonização corporal e energética. Assim, atingimos o equilíbrio emoção-mente-corpo?, completa a professora Michele Vieira Claro, que ministra as aulas. ?No meio líquido, a temperatura, que deve ser sempre entre 32° C e 34°C, funciona como um analgésico?, diz Bruzzese. ?Além disso, o movimento da água aumenta a concentração e exercita o equilíbrio dos praticantes.? O coordenador esclarece que, mesmo que o principal objetivo da nova técnica seja o relaxamento, existe, sim, a perda calórica. ?Ela já ocorre no momento em que o aluno entra na água, por causa da diferença térmica. Outro fator que ajuda na redução de calorias é a contração muscular.? A hidro yoga pode ser praticada por qualquer pessoa, de qualquer idade, conta Bruzesse. ?Até gestantes e idosos podem freqüentar as aulas. Não há restrição.? O coordenador explica ainda que a técnica é aplicada em piscinas com profundidade entre 1,30 e 1,50 metro. ?A água deve estar na altura do peito dos alunos.? Segundo Bruzzese, por enquanto, as aulas de hidro yoga na Ecofit são ministradas a cada 15 dias, pela professora Michele. No mês que vem, adianta, elas devem entrar na grade regular da academia. ?Vai depender da procura. E ela já é grande.? A Ecofit funciona em um espaço de 7,5 mil m2, é distribuída em quatro pisos e oferece aos alunos natação, mergulho, musculação, spinning, lutas, além de pilates, yoga, meditação e tai-chi-chuan. Ecofit : Rua Cerro Corá, 580, Alto de Pinheiros, 3021-2117. Site:www.ecofit.com.br