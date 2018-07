80´s na passarela da Zoomp

Homens vestidos de maxiparkas de vinil preto (se alguém lembrou de saco de lixo, a gente também lembrou) abriram a apresentação do inverno 2007 da Zoomp. A coleção masculina veio na frente, com calças bem sequinhas (dentro das quais não cabe barriguinha de chope, tão comum na rapaziada), e maxi volumes na parte de cima: são pulls, camisas, blusões, tudo beeem grande. O colete inspira e aparece fazendo as costas dos casacos. Bom o moletom com jeans. No feminino, Carol Trentini abre mais um desfile com a calça skiny que só sendo Carol Trentini para usar. Caroline Ribeiro também apareceu, chique como sempre, com calça justinha de cintura alta. Os hits todos os anos 80 dão foco desta coleção em preto e branco: leggings, maxivolumes na parte superior, camisão (mais ajustado do que o original oitentinha), saias de cintura alta, e pontos de luz garantidos por lamê, lurex, verniz, vinil e paetês. Por mais que os modelos estejam revisitados, renovados, remodelados, uma cintura alta será sempre uma cintura alta, um legging será sempre um legging, um camisão será sempre um camisão. Vai encarar? Nos corredores Roger, o jogador do Corinthians que namorou a Galisteu, sabe qual?, causou aqui no corredor, na frente do lounge. Disse que veio prestigiar o desfile da Triton, e avisou: não se liga em moda e quer ser o mais simples possível. A gente já tinha percebido. No Lounge O lounge do Grupo Estado está totalmente integrado às campanhas do evento. Além de ter sido feito com material reciclado, como pede a temática da sustentabilidade, por aqui a anorexia passa longe. Com cattering comandado pela patisserie do Sofitel, os convidados estão se fartando de croissants, croque monsier, e quiches. Projeto fome zero já!