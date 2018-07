72% dos formados obtêm emprego

O Ministério da Educação concluiu a primeira pesquisa sobre empregabilidade de alunos das escolas federais de ensino técnico. Realizada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), a Pesquisa Nacional de Egressos mostrou que 72% dos ex-alunos estão encaixados no mercado - 65% deles na área em que estudaram. Pelo levantamento, 11% dos jovens ganham salários superiores à média do setor. Foram ouvidos 2.657 ex-alunos de todo o País, formados de 2003 a 2007. O secretário de Educação Profissional e Tecnológica da Setec, Eliezer Pacheco, atribui esse alto índice de empregabilidade à carência de técnicos no Brasil. "As Confederações Nacionais do Comércio e da Indústria estimam que faltem 200 mil profissionais de nível técnico". Rafael Diniz, de 16 anos, fez o ensino fundamental em escola pública e enfrentou em 2008 um vestibular com 51 candidatos por vaga para o curso integrado de informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Ele já conseguiu estágio na própria escola, no Canindé, zona norte da capital - o instituto tem outras dez unidades. Colega de Rafael, Juliane Vasconcelos, de 15, passou em três vestibulinhos para escolas técnicas em 2008. "Quem quer consegue estágio. Já recusei proposta porque minha mãe achou melhor eu só estudar no início do curso." Levantamento da ONG Ação Educativa, feito em 2007 com alunos do ensino médio, mostrou que 43% deles esperavam que a escola os preparasse para o mercado - só 25% esperavam que ela os capacitasse para o vestibular. "O ensino médio não pode ser oferecido só como continuidade do fundamental. Essa fase é estratégica na vida do aluno", disse a coordenadora da pesquisa, Ana Paula Corti.