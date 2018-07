505 mil km² são protegidos no Pacífico

O presidente George W. Bush decretou vastas áreas controladas pelos Estados Unidos de ilhas, recifes, águas superficiais e chão oceânico no Pacífico como monumentos marinhos nacionais, o que limita pesca, mineração, exploração de petróleo e gás e qualquer outra atividade comercial. As zonas de proteção incluem partes da Fossa Mariana - ponto mais fundo do oceano na Terra, com 11 quilômetros de profundidade. No total, a área supera 505 mil quilômetros quadrados.