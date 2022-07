50 Cent confirma participação no 'Festival Planeta Brasil'

O rapper se apresentará em Belo Horizonte pela segunda vez. Em julho de 2010, com a turnê 'The Invitation', 50 Cent fez show no Mineirinho. Foto: Instagram/@50cent

A participação do rapper americano 50 Cent foi confirmada pela organização do Festival Planeta Brasil, que será realizado na esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, nos dias 24 e 25 de setembro. O artista também confirmou, nesta quarta-feira, 27, sua apresentação por meio das redes sociais. "Vocês estão prontos?", escreveu ele, na legenda de um vídeo.

O rapper se apresentará em Belo Horizonte pela segunda vez. Em julho de 2010, quando chegou ao Brasil com a turnê The Invitation, 50 Cent fez show no Mineirinho.

A venda de ingressos para o evento ainda não foi aberta, o que deve acontecer em breve. Iza, Anavitória, Duba Beat, Planet Hemp e Sticky Fingers também estarão no festival.

Sobre 50 Cent

O rapper de 47 anos também é ator, diretor, roteirista e empresário. Um dos sucessos do cantor, In Da Club, ultrapassou a marca de 1,5 bilhões de visualizações no YouTube.

Ele alcançou sucesso internacional com o disco Get Rich or Die Tryin, de 2003, que traz os hits - além de In da Club - P.I.M.P., 21 Questions e If I Can’t.

Um de seus trabalhos no cinema foi em Fique Rico Ou Morra Tentando, que conta a história do rapper.