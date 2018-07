41% do guarda-roupa feminino é preto

Roupas e acessórios da cor preta formam em média 41% do guarda-roupa de uma mulher, de acordo com uma pesquisa de um site de moda britânico. Segundo o site, o preto está presente não apenas no ?tubinho preto básico?, peça-chave do guarda-roupa feminino imortalizada no filme Bonequinha de Luxo, onde Audrey Hepburn usa um vestido de Givenchy. A cor aparece também em bolsas, sapatos e outras peças de roupa. A pesquisa, que ouviu 2,5 mil usuárias do site, sugere que a razão principal para tanto preto é a falta de inspiração para se vestir. Mais de um terço das entrevistadas disseram que preferem o preto porque a cor vai bem com tudo. A cor também é a que cai melhor, segundo uma em cada cinco mulheres ouvidas pelo site. Cada mulher teria em média, na cor preta: * Três pares de calças compridas * Um par de jeans * Três saias * Dois vestidos * Seis malhas, * 12 blusas * Cinco casacos * 12 pares de sapatos e botas Mas tanto preto não necessariamente agrada aos namorados e maridos. Segundo 15% das mulheres ouvidas, seus parceiros reclamam com freqüência do excesso de preto no visual. O excesso de roupas também é fonte de desentendimentos domésticos, principalmente porque muitos casais dividem os guarda-roupas. Com cada mulher possuindo uma média de 110 peças de roupa, não é surpresa que elas tomem conta de 77% do armário comum. Parte dessas roupas, no entanto, nunca mais será usada, de acordo com 92% das entrevistadas. Em média, as mulheres fazem arrumação em seus armários uma vez a cada 3,5 anos, mas algumas peças de roupa favoritas são guardadas por até 11 anos. Várias entrevistadas revelaram que já quebraram o cabideiro do armário por causa do peso de tantas roupas.