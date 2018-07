4º volume da ''Enciclopédia'' trata de História

O 4º volume da Enciclopédia do Estudante, hoje nas bancas, reúne os fatos essenciais que contam a história do ser humano na Terra, da origem da humanidade até os episódios mais relevantes do século 21. Organizado de forma cronológica, trata da vida nas primeiras aldeias do Paleolítico, na Idade Antiga, na Idade Média, na Moderna e na Era Contemporânea. O livro é enriquecido com curiosidades que elucidam o dia-a-dia de cada época. A obra, uma parceria do Estado e da editora Moderna, traz 70 mapas, 85 ilustrações, 18 linhas do tempo que resumem os principais acontecimentos de cada período com enfoque em política, economia, sociedade, ciência e cultura e 70 biografias de figuras históricas. O principal diferencial do volume é a abordagem contemporânea dos conteúdos clássicos e novos da história da humanidade, tanto no Ocidente quanto no Oriente. "Além da apresentação e análise da economia, da política e da sociedade nos vários períodos da história humana, os aspectos culturais e mentais, a religiosidade, os modos de viver, sentir e pensar também são discutidos. Isso permite ao leitor uma compreensão integrada e crítica das várias dimensões da vida humana por meio do tempo e nas várias regiões do planeta", comenta a historiadora Maria Auxiliadora Dias Guzzo, bacharel e licenciada em História pela Universidade de São Paulo (USP), mestre em História pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), tradutora e uma das coordenadoras do volume. "A linguagem é simples, clara e atraente mesmo para os assuntos de natureza mais complexa. Assim o leitor conseguirá compreender e apreciar a história da humanidade, mesmo sem ter um conhecimento histórico profundo", completa Maria Auxiliadora. GEOGRAFIA GERAL O 5º volume da enciclopédia, nas bancas no próximo domingo, mostra o que é a geografia como ciência, mas não se perde em explicações acadêmicas, trazendo o assunto para a realidade do leitor ao tratar, por exemplo, de tecnologias usadas atualmente, como o GPS e os satélites. A geografia geral abrange diversas áreas: geografia física, que trata da formação do relevo, hidrografia e clima; geografia e população, voltada para a demografia, os movimentos migratórios e a diversidade da população mundial; geografia urbana, que diferencia o hábitat urbano do rural e trata de explosão demográfica, cidades industriais e problemas urbanos; geografia política, que traça um mapa do mundo atual, tratando de temas como a organização interna dos Estados, ordem internacional, papel da Organização das Nações Unidas e outras entidades supra-estatais; geografia econômica, que faz um panorama da agricultura, criação de animais, fontes de energia, indústria, serviços e o mundo globalizado; geografia social, que aborda os contrastes econômicos e sociais, além das causas do subdesenvolvimento e da pobreza. O volume tem 70 mapas e 40 infográficos. Encerrando o livro, há um atlas que mostra os níveis de precipitação, os diferentes climas da Terra e um planisfério político. Cada volume custa R$ 15,90 nas bancas.